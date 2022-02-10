أرباح أغذية تقفز 6 مرات إلى 216 مليون درهم في 2021

أعلنت مجموعة " أغذية " اليوم ، عن نتائجها الأولية غير المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، حيث بلغ صافي ربح المجموعة 216 مليون درهم بنمو 526% أو ما يعادل ارتفاعا بأكثر من 6 مرات، وتجاوز صافي إيراداتها 3 مليارات درهم بزيادة بنسبة 49 % عن العام السابق ، وفقا لبيانات الشركة.

وجاء نمو الإيرادات، للشركة المدرجة في سوق أبوظبي، مدفوعا بمعدلات النمو القوية التي حققتها المجموعة في قطاعي اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة نتيجة سلسلة من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.

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وارتفعت مساهمة قسم الأعمال الاستهلاكية في إيرادات أغذية إلى الضعف تقريباً مقارنة مع العام الماضي، مما يعكس النمو الإيجابي الذي حققته المجموعة.

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى الزخم الإيجابي نتيجة عمليات الاستحواذ الجديدة على عدد من الشركات في القطاع ضمن إطار استراتيجية المجموعة لتحفيز النمو وتنويع مصادر الإيرادات. ونتيجة لذلك، ساهم قطاعا اللحوم المبردة والمجمدة والوجبات الخفيفة بإضافة 1.07 مليار درهم إلى إيرادات المجموعة في عام 2021.

كما سجّلت إيرادات قسم المياه والمشروبات تحسناً ملحوظاً في النصف الثاني من عام 2021 نتيجة زيادة الإقبال على قطاعي الفنادق والمطاعم.

وحافظت مجموعة المياه المعبأة التابعة للمجموعة على مكانتها الرائدة في السوق من حيث الحجم والقيمة، بنسبة 26% و23% على التوالي.