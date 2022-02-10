أرباح "المراكز العربية" ترتفع 15.2% في الربع الثالث لـ110 ملايين ريال

أعلنت شركة المراكز العربية، ارتفاع صافي أرباح الربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 15.2%، إلى 110.1 مليون ريال، مقارنة بـ95.6 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، زادت أرباح الشركة بنسبة 21.2% في الربع الثالث، قياسا على 90.8 مليون ريال في الربع الثاني المنتهي في 30 سبتمبر 2021.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن نمو الأرباح الفصلية يرجع إلى ارتفاع الإيرادات بمعدل سنوي 8.8% ليبلغ 510.6 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022.

ويرجع نمو الإنتاج إلى زيادة صافي الإيرادات الإيجارية بمعدل سنوي 5.4% لتبلغ 459.2 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022.

ويأتي نمو صافي الإيرادات الإيجارية في ضوء انخفاض متوسط الخصومات الإيجارية المقدمة لتسجل 10.3% (أو ما يعادل 52.7 مليون ريال) خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022، انخفاضًا من 12.1% (أو ما يعادل 59.8 مليون ريال) خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021.

وذكرت الشركة أن متوسط الخصومات الممنوحة للمستأجرين يمضي قدمًا على مسار الانخفاض الذي حافظت عليه الشركة منذ السنة المالية 2018.

وقد مثلت الخصومات غير المتكررة المتعلقة بدعم المستأجرين لمواجهة الأثر السلبي لتداعيات أزمة "كوفيد – 19" 81.1% من إجمالي الخصومات التي منحتها الشركة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022.

وقامت الشركة بإطفاء خصومات غير متكررة تتعلق بدعم المستأجرين لمواجهة الأثر السلبي لأزمة "كوفيد – 19" بقيمة 42.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من السنة المالية 2022، وهو انخفاض سنوي بمعدل 28.6% مقارنة بالقيمة التي قامت الشركة بإطفائها خلال الربع الثالث من السنة المالية الماضية.

وانخفضت أرباح الشركة في التسعة أشهر الأولى من العام المالي الحالي والمنتهية في 31 ديسمبر 2021 بنسبة 9% إلى 327.2 مليون ريال، مقابل 359.7 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.