السوق المالية السعودية تعتمد خفض رأسمال "تهامة" 71.4%

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على خفض رأسمال شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة بنسبة 71.4% من 175 مليون ريال إلى 50 مليون ريال.

وذكرت الهيئة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، أن القرار تضمن خفض عدد الأسهم من 17.5 مليون سهم إلى 5 ملايين سهم بقيمة اسمية 10 ريالات للسهم.

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وتعتبر هذه الموافقة مشروطة بموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة واستكمال الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وسوف تنشر الشركة تقريرا معدا من قبلها يحتوي على الطريقة المقترحة لتخفيض رأس المال والتأثيرات المتوقعة لذلك التخفيض قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية بوقت كاف لكي يتمكن المساهمون من التصويت على قرار تخفيض رأس المال.

وتابعت الهيئة: "يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على طلب الشركة لتخفيض رأس مالها على أنها مصادقة على جدوى تخفيض رأس المال، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على طلب الشركة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية".