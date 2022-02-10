إيرادات أسترازينيكا الفصلية تقفز 62% إلى نحو 12 مليار دولار

ارتفعت الإيرادات الإجمالية لشركة أسترازينيكا AstraZeneca بنسبة 62% خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.

وتوقعت أسترازينيكا ارتفاع مبيعاتها خلال العام الحالي.

مادة اعلانية

وأعلنت الشركة أن صافي أرباحها انخفض بشكل كبير العام الماضي، على الرغم من ارتفاع الإيرادات، متأثراً باستحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية أليكسيون.

