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إيرادات أسترازينيكا الفصلية تقفز 62% إلى نحو 12 مليار دولار

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أسترازينيكا
أسترازينيكا
شركات

إيرادات أسترازينيكا الفصلية تقفز 62% إلى نحو 12 مليار دولار

تتوقع ارتفاع المبيعات هذا العام

دبي - العربية.نت

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ارتفعت الإيرادات الإجمالية لشركة أسترازينيكا AstraZeneca بنسبة 62% خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.

وتوقعت أسترازينيكا ارتفاع مبيعاتها خلال العام الحالي.

وأعلنت الشركة أن صافي أرباحها انخفض بشكل كبير العام الماضي، على الرغم من ارتفاع الإيرادات، متأثراً باستحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية أليكسيون.

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