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إيرادات أسترازينيكا الفصلية تقفز 62% إلى نحو 12 مليار دولار
تتوقع ارتفاع المبيعات هذا العام
ارتفعت الإيرادات الإجمالية لشركة أسترازينيكا AstraZeneca بنسبة 62% خلال الربع الأخير من العام الماضي، لتصل إلى نحو 12 مليار دولار.
وتوقعت أسترازينيكا ارتفاع مبيعاتها خلال العام الحالي.
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وأعلنت الشركة أن صافي أرباحها انخفض بشكل كبير العام الماضي، على الرغم من ارتفاع الإيرادات، متأثراً باستحواذها على شركة التكنولوجيا الحيوية الأميركية أليكسيون.
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