تسلا تستدعي أكثر من 26 ألف سيارة بسبب هذا الخطأ

كشفت الإدارة الوطنية للسلامة على الطرق السريعة في الولايات المتحدة، أن شركة تسلا ستستدعي أكثر من 26 ألف سيارة من السوق بسبب خطأ في البرمجيات قد يؤدي إلى مشاكل في إذابة الجليد عن الزجاج الأمامي.

ومن المقرر أن تجري "تسلا" تحديثا للبرنامج لمعالجة هذه المشكلة.

مادة اعلانية

ويشمل الاستدعاء بعض سيارات من Model 3 وModel S وModel X التي قد لا تتوافق مع المعايير الاتحادية لسلامة المركبات.

في عام 2021، سلمت تسلا أكثر من 936000 سيارة على مستوى العالم، وهي على وشك افتتاح مصنع جديد في أوستن بتكساس (وكذلك في برلين). ويشير التقرير السنوي للشركة، الذي صدر هذا الأسبوع، إلى أن لديها الآن 99250 موظفًا على مستوى العالم. ولم تعد شركة ناشئة في وادي السيليكون، بعد أن كانت شركة عامة لأكثر من عقد من الزمان.

وفي حين أن هذه قصة نجاح تستحق الاحتفال، إلا أن تسلا تحمل معها أيضًا الكثير من التحديات. ومن بين القضايا التي تواجهها الشركة تحقيق الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، حول الحوادث التي تسبب بها نظام السائق الآلي من تسلا.

كما تواجه تسلا دعوى وشيكة متعلقة بالتمييز العنصري والمضايقات. وقد أرسلت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية مذكرة استدعاء أخرى إلى تسلا في نوفمبر بشأن ما إذا كانت تمتثل للتسوية الناشئة عن تغريدة ماسك في 2018 حول جعل الشركة خاصة.