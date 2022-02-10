شركة عميلة ترفع قضية ضد "الإنماء طوكيو" تطالبها بتعويض 287 مليون ريال

أعلنت شركة الإنماء طوكيو مارين، اليوم الخميس، عن قضية مرفوعة ضد الشركة من أحد العملاء أمام الأمانة العامة للجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.

وقالت الإنماء طوكيو مارين، في بيان على "تداول السعودية"، الشركة المدعية عميلة لدى شركة الإنماء طوكيو مارين، وتم التأمين لها ضد جميع المخاطر للممتلكات للفترة من 2020 إلى 2021 بمبلغ وقدره 386 ألف ريال.

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وأضافت شركة الإنماء طوكيو مارين أن الشركة المدعية تدعي تعرضها للضرر بسبب جائحة كورونا وتطلب من الشركة التعويض عن الأضرار التي لحقت بها والحكم لصالحها استنادا للاتفاقية بمبلغ وقدره 287 مليون ريال.

وأوضحت أنه لا يمكن في هذه المرحلة تحديد الأثر المالي لهذه القضية، ولا يمكن في هذه المرحلة تحديد التبعات القانونية والمخاطر لهذه القضية، وسيتم الإعلان عن أي تطورات بشأنها في حينه.

وقالت الإنماء طوكيو مارين، إنها تقوم بدراسة القضية، وفق المستندات التي تم تقديمها من الطرف الأول من خلال تبادل المذكرات، وعلى ضوء ذلك ستقوم الإدارة القانونية بدراسة القضية وإعداد الرد المناسب.