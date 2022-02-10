صندوق الثروة السيادي التركي يضخ ملياري دولار في بنوك حكومية

سيضخ صندوق الثروة السيادي التركي حوالي ملياري دولار في بنكين تديرهما الدولة، لتعزيز ميزانياتهما العمومية بعد انخفاض قيمة العملة العام الماضي، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأعلن بنكا Turkiye Halk Bankasi AS وTurkiye Vakiflar Bankasi TAO عن زيادات في رأس المال، حيث سيتم بيع الأسهم من خلال اكتتاب خاص إلى صندوق الثروة التركي TWF، الذي يمتلك حصة أغلبية في كلا البنكين. وستجمع البنوك 13.4 مليار ليرة (990 مليون دولار) لكل منها، بحسب إفصاحات منفصلة للبورصة.

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قال هالك بنك Halkbank إنه سيستخدم عائدات زيادة رأس المال لتقديم قروض للشركات، فيما كشف فاكيف بنك Vakifbank عن هدفه لتعزيز رأس المال ضد التقلبات التي قد تحدث في ظروف السوق العالمية والتدهور غير المتوقع للأصول، وتوليد قدرة إضافية للنمو في المستقبل.

يأتي ذلك، فيما تراجعت الليرة التركية بنسبة 44% العام الماضي، بعد أن بدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر. وضخ TWF نحو 6.7 مليار دولار لدعم البنوك الحكومية في جولتين منفصلتين في 2019 و2020.

وأفادت وكالة بلومبرغ في يناير عن خطط لزيادة رأس مال Halkbank وVakifbank وTC Ziraat Bankasi AS غير المدرجة في البورصة.