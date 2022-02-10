معادن السعودية: انتهاء إنشاءات مصنع الأمونيا الثالث وبدء الإنتاج التجريبي

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن انتهاء الأعمال الإنشائية وأعمال التهيئة اللازمة، والبدء في الإنتاج التجريبي لمصنع الأمونيا الثالث ضمن مشروع الفوسفات الثالث مع شركة ديلم الصناعية المحدودة وديلم السعودية المحدودة.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إنه لا يوجد تغير في نطاق عمل المشروع وعليه لم تتغير التكاليف المرتبطة به.

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وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على نتائج الشركة بعد الانتهاء من الإنتاج التجريبي، وبدء الإنتاج التجاري والمتوقع حدوثه خلال الربع الثالث من 2022.

وأضافت الشركة أن المتبقي من عقد أعمال الهندسة وتوريد المعدات والإنشاء الموقع مع شركة ديلم الصناعية المحدودة وديلم السعودية المحدودة يتضمن استكمال أعمال التحقق والموثوقية من أداء المصنع وطاقته الاستيعابية والتشغيلية المستهدفة.