أرباح بنك "الخليج الكويتي" الفصلية تقفز 40% لـ14.6 مليون دينار

أعلن بنك الخليج الكويتي، اليوم، أن صافي أرباحه ارتفع بنحو 40% ليصل إلى 14.6 مليون دينار (48.3 مليون دولار) في الربع الرابع من عام 2021، مقارنة مع صافي أرباح قدره 10.4 ملايين دينار قبل عام.

وأوضح البنك في بيان لبورصة الكويت، أن صافي ربحه السنوي بلغ 42.1 مليون دينار خلال العام الماضي، مقابل 28.8 مليون دينار في العام الذي سبقه، بزيادة نسبتها نحو 46%.

مادة اعلانية

وأضاف البنك أنه سيوزع أرباحا بواقع سبعة فلوس (الدينار 1000 فلس) للسهم الواحد وخمسة أسهم منحة مجانية لكل 100 سهم عن 2021.

وكانت أرباح البنك ارتفعت خلال النصف الأول من العام 2021، بنسبة 40.4% إلى 16.52 مليون دينار، من 11.76 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام 2020.

وارتفعت الإيرادات التشغيلية للبنك بنسبة 7.8% خلال النصف الأول من العام الماضي إلى 83.24 مليون دينار، فيما بلغ صافي الربح التشغيلي نحو 43.1 مليون دينار بتراجع سنوي 1.4%.