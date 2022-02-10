"الخريف" السعودية توقع عقدين مع "المياه الوطنية" بـ77 مليون ريال 

أعلنت شركة الخريّف لتقنیة المیاه والطاقة، توقيع عقدين رقمي 17 و18 لإصلاح انكسارات بلاغات الطوارئ الخاصة بشبكات المياه وصيانة جميع ملحقاتها بمدينة الرياض من قبل شركة "المياه الوطنية" بقيمة إجمالية 77 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن مدة العقدين تصل إلى 36 شهرا.

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وتبلغ قيمة العقد الأول رقم 17 نحو 31.64 مليون ريال، أما العقد الثاني فتبلغ قيمته 45.36 مليون ريال.

وأفادت الشركة بأنها استلمت العقدين بعد اكتمال التواقيع من جميع الأطراف المعنية على ذلك تم الإفصاح.

ولفتت إلى أن الأثر المالي للمشروعين بدأ ينعكس في الربع الأول من عام 2022.