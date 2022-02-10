"جبل عمر" تطلب تمديد مهلة إبرام اتفاقية الاستحواذ على صندوق "الإنماء مكة العقاري"

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير، اليوم الخميس، عن تقديم إشعار لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري بشأن تمديد مهلة إبرام الاتفاقية الملزمة الخاصة بصفقة الاستحواذ على أصول الصندوق، بحيث يكون في تاريخ يلي سريان التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق.

وجاء ذلك بعد إعلان شركة الإنماء للاستثمار مدير الصندوق، عن موافقة مالكي الوحدات وهيئة السوق المالية على تغيير أساسي في صندوق الإنماء مكة العقاري، يسري بتاريخ 21 فبراير 2022.

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كانت شركة "جبل عمر للتطوير"، قد تلقت إشعارا من مدير صندوق "الإنماء مكة العقاري" بتاريخ 9 يناير 2022 يفيد بموافقة مالكي وحدات الصندوق على إجراء التغييرات الأساسية على شروط وأحكام الصندوق بما يتيح خيار التخارج العيني لمالكي الوحدات وفقاً لشروط وأحكام العرض.

وتم تفويض مدير الصندوق باستكمال أي إجراءات تنظيمية مطلوبة لتمكين مدير الصندوق من قبول العرض نيابة عن الصندوق.

وتوقعت جبل عمر، إتمام إجراءات الاستحواذ قبل أو بحلول يوم الخميس الموافق 10 فبراير 2022.

وقررت الشركة، الشهر الماضي، تعديل العرض المقدم لصندوق "الإنماء مكة العقاري" لتسوية الالتزامات والديون المستحقة على الشركة عن طريق زيادة الأسهم المصدرة إلى 225.13 مليون سهم لصالح مالكي وحدات الصندوق في "جبل عمر"، بدلاً من عرض الشركة السابق بإصدار 193.07 مليون سهم.

كانت جبل عمر للتطوير، قد توصلت مع مدير صندوق الإنماء مكة العقاري خلال المناقشات الجارية بينهما، بشأن العرض غير الملزم المقدم لمدير صندوق الإنماء مكة العقاري نيابة عن الصندوق بشأن تسوية شاملة في ما يتصل بأصول الصندوق والحقوق والالتزامات المرتبطة بها، مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي وحدات الصندوق في الشركة.