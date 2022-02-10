"نفط البحرين" تسعى للحصول على أول قرض "أخضر" في تاريخها بـ1.6 مليار دولار

تسعى شركة نفط البحرين "بابكو"، المملوكة للحكومة، إلى الحصول على أول قرض مرتبط بالاستدامة في تاريخها، والذي ينتظر أن تبلغ قيمته نحو 1.6 مليار دولار، بحسب ما ذكرته مصادر مصرفية على إطلاع بالأمر للعربية.نت.

وأضافت المصادر أن الشركة تعمل في الوقت الحالي على التواصل مع البنوك من أجل الحصول على التمويل بأفضل تكلفة، وأن حصيلة القرض ستستخدم لتمويل تسهيلات ائتمانية قائمة على الشركة.

مادة اعلانية

ووفقا لما ذكرته المصادر فإن تكلفة القرض ينتظر أن يتم تسعيرها حول 210 نقاط أساس فوق SOFR، وهو سعر الفائدة المرجعية لليلة واحدة والمحدد من قبل الفيدرالي الأميركي.

وجرى تعيين بنك الخليج الدولي وبنك المشرق الإماراتي كمنسقين عالميين ومرتبين للقرض المزمع الحصول عليه، والذي ينتظر أن تنتهي إجراءاته في منتصف مارس المقبل على أقصى تقدير.