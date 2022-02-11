"دوسان" الكورية تفوز بصفقة لبناء مصنع في السعودية بـ834 مليون دولار
بطاقة 60 ألف طن سنويا في مجمع الملك سلمان العالمي
قالت شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها فازت بصفقة بقيمة تريليون وون (834 مليون دولار) مع شركة طويق السعودية للصب والطرق لبناء مصنع لصب وتشكيل المعادن في السعودية.
وتم تأسيس شركة طويق في الشهر الماضي كمشروع مشترك من شركة دوسان وشركة دسر السعودية للاستثمارات الصناعية وشركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة أرامكو السعودية.
وأفادت دوسان، بحسب وكالة الأنباء الكورية، بأنه بموجب الصفقة، تخطط لبناء أكبر مصنع للصب وتشكيل المعادن في السعودية بطاقة 60 ألف طن سنويا في مجمع الملك سلمان العالمي بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للسعودية.
ومن المتوقع أن يبدأ تشييد المصنع هذا العام وينتهي في الربع الأول من عام 2025.
ووفقا لمؤسسة فروست أند سوليفان للأبحاث والاستشارات، فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم السوق لصب وتشكيل المعادن في دول مجلس التعاون الخليجي على رأسها السعودية والإمارات، إلى تريليوني وون (1.8 مليار دولار) بحلول عام 2028.
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