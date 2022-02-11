.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"دوسان" الكورية تفوز بصفقة لبناء مصنع في السعودية بـ834 مليون دولار

  • الخط
اقتصاد السعودية مناسبة
الرياض
اقتصاد السعودية

"دوسان" الكورية تفوز بصفقة لبناء مصنع في السعودية بـ834 مليون دولار

بطاقة 60 ألف طن سنويا في مجمع الملك سلمان العالمي

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت شركة دوسان للصناعات الثقيلة والإنشاءات الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، إنها فازت بصفقة بقيمة تريليون وون (834 مليون دولار) مع شركة طويق السعودية للصب والطرق لبناء مصنع لصب وتشكيل المعادن في السعودية.

وتم تأسيس شركة طويق في الشهر الماضي كمشروع مشترك من شركة دوسان وشركة دسر السعودية للاستثمارات الصناعية وشركة أرامكو السعودية للتطوير التابعة لشركة أرامكو السعودية.

وأفادت دوسان، بحسب وكالة الأنباء الكورية، بأنه بموجب الصفقة، تخطط لبناء أكبر مصنع للصب وتشكيل المعادن في السعودية بطاقة 60 ألف طن سنويا في مجمع الملك سلمان العالمي بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للسعودية.

ارتفاع عقود استقدام العمالة المنزلية في السعودية لـ210 آلاف في الربع الرابع اقتصاد اقتصاد السعودية ارتفاع عقود استقدام العمالة المنزلية في السعودية لـ210 آلاف في الربع الرابع

ومن المتوقع أن يبدأ تشييد المصنع هذا العام وينتهي في الربع الأول من عام 2025.

ووفقا لمؤسسة فروست أند سوليفان للأبحاث والاستشارات، فإنه من المتوقع أن يرتفع حجم السوق لصب وتشكيل المعادن في دول مجلس التعاون الخليجي على رأسها السعودية والإمارات، إلى تريليوني وون (1.8 مليار دولار) بحلول عام 2028.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
صور فوتوغرافية ترصد يوميات الحرب والحياة في اليمن صور فوتوغرافية ترصد يوميات الحرب والحياة في اليمن
اكتشف المزيد