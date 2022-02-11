سوق دبي
"ديار" تتحول إلى الربحية في الربع الرابع وتحقق 20 مليون درهم
حقققت أرباحا سنوية قدرها 50.8 مليون درهم
تحولت شركة ديار المدرجة في سوق دبي المالي إلى الربحية في الربع الرابع 2021، إذ حققت أرباحاً قدرها 20 مليون درهم مقابل خسائر في الفترة المقابلة من عام 2020 بلغت 230 مليون درهم.
وعلى مدار عام 2021 تحولت الشركة إلى الربحية إذ حققت أرباحا قدرها 50.8 مليون درهم، مقابل تكبدها خسائر في عام 2020 بلغت نحو 217 مليون درهم.
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وأرجعت "ديار" أن سبب تحقيق الأرباح في عام 2021 مقارنة بخسائر خلال عام 2020 هو نتيجة أخذ مخصصات وانخفاض القيمة العادلة لأصول الشركة بسبب تأثيرات جائحة كورونا على قطاعات العقارات والضيافة خلال عام 2020.
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