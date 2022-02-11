"طاقة" الإماراتية تحقق أرباحاً صافية بـ6 مليارات درهم في 2021

حققت مجموعة "طاقة" الإماراتية أرباحاً صافية بلغت قيمتها 1.67 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي، بنمو 9%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات "العربية".

وعلى المستوى السنوي بلغ صافي ربح "طاقة" 6 مليارات درهم، بزيادة 114% عن العام السابق، علماً أن عام 2020 شهد تسجيل مخصصات بـ1.5 مليار درهم مقابل انخفاض في قيمة أصول النفط والغاز.

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وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بـ 1.2 مليار درهم، بما يعادل 1.1 فلس للسهم، في ثالث دفعة فصلية للتوزيعات عن السنة المالية 2021.