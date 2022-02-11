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"طاقة" الإماراتية تحقق أرباحاً صافية بـ6 مليارات درهم في 2021

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سوق أبوظبي

"طاقة" الإماراتية تحقق أرباحاً صافية بـ6 مليارات درهم في 2021

حققت أرباحاً بلغت قيمتها 1.67 مليار درهم في الربع الرابع بنمو 9%

دبي - العربية.نت

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حققت مجموعة "طاقة" الإماراتية أرباحاً صافية بلغت قيمتها 1.67 مليار درهم في الربع الرابع من العام الماضي، بنمو 9%، عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفق حسابات "العربية".

وعلى المستوى السنوي بلغ صافي ربح "طاقة" 6 مليارات درهم، بزيادة 114% عن العام السابق، علماً أن عام 2020 شهد تسجيل مخصصات بـ1.5 مليار درهم مقابل انخفاض في قيمة أصول النفط والغاز.

وأعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية مرحلية بـ 1.2 مليار درهم، بما يعادل 1.1 فلس للسهم، في ثالث دفعة فصلية للتوزيعات عن السنة المالية 2021.

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