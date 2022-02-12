بورشه: 80% مبيعات السيارات الكهربائية أو الهجينة بحلول 2030
الشركة تستثمر 17.1 مليار دولار للتحوّل إلى الحياد الكربوني
كشفت شركة «بورشه» عن عزمها التوجه نحو التحول إلى الحياد الكربوني الكامل في إنتاجها، إذ أفصح الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لشركة بورشه الشرق الأوسط وأفريقيا عن استثمار قرابة 17.1 مليار دولار (15 مليار يورو) في التنقل الكهربائي والإنتاج المستدام والتحول الرقمي في عمليات الشركة وإنتاجها بحلول 2030.
توقع بروينل في حوار مع صحيفة الشرق الأوسط أن تصل نسبة مبيعات سيارات بورشه المجهزة بمحرك كهربائي أو «هجين» إلى 50% من مبيعات الشركة بحلول عام 2025، فيما ستصل النسبة إلى 80% على الأقل العام 2030، مع تنامي الطلب المطرد على السيارات الكهربائية.
لفت بروينل إلى تقديراته بنتائج قوية للعام الجديد 2022 بعد التحديات التي واجهها العالم منذ جائحة كورونا في 2020، الذي تم فيه امتصاص الأثر بمواصلة العمل على تعزيز مؤشرات الأداء ودفع ازدياد عدد السيارات التي تم طلبها بمقدار الضعف العام الماضي.
وقال إن أكبر نسبة نمو لمبيعات «بورشه» في المنطقة ترتكز في السعودية والهند والمغرب.
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