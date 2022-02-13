أرباح "أكسا للتأمين" ترتفع إلى 138.5 مليون ريال في 2021

أظهرت البيانات المالية لشركة أكسا للتأمين التعاوني، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة خلال عام 2021 بنسبة هامشية بلغت 0.02% إلى 138.523 مليون ريال، قياسا على 138.501 مليون ريال في عام 2020.

وانخفض صافي أرباح الشركة قبل الزكاة في عام 2021 بنسبة هامشية 0.06% إلى 166.72 مليون ريال، مقابل 166.83 مليون ريال في العام السابق.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الانخفاض في صافي الدخل يعود إلى التدهور في نسبة صافي الخسارة بشكل رئيسي في قطاعي المركبات والصحة.

وبلغت ربحية السهم للعام الحالي 2.77 ريال سعودي.

وبلغ إجمالي حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) للفترة الحالية 996.019 مليون ريال، مقابل 870.902 مليون ريال للفترة المماثلة من العام الماضي بارتفاع قدره 14.37%.

وبلغت الأرباح المحتجزة في نهاية الفترة 360.863 مليون ريال أي 72.17% من رأس المال المدفوع.

بلغ إجمالي الدخل الشامل للمساهمين للفترة الحالية 139.971 مليون ريال في عام 2021، قياسا على 147.499 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق.