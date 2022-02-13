أرباح مصرف الراجحي ترتفع 39% إلى 14.7 مليار ريال في 2021

أظهرت النتائج المالية لمصرف الراجحي، ارتفاع صافي أرباحه بنسبة 39.16% بعد الزكاة والضريبة، إلى 14.7 مليار ريال في 2021، مقارنة بنحو 10.6 مليار ريال في 2020.

وقال مصرف الراجحي، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الدخل جاء نتيجة ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 24.1% إلى 25.7 مليار ريال، وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من التمويل والاستثمار، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من العمليات الأخرى، وكذلك الدخل من تحويل عملات أجنبية.

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وأضاف أنه في المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 4.1% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين ومصروف الاستهلاك، والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى، بالإضافة إلى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 2.17 مليار ريال إلى 2.34 مليار ريال بنسبة 8.3%.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" ارتفع صافي أرباح مصرف الراجحي بنسبة 28.5% في الربع الرابع من 2021، إلى 4.01 مليار ريال مقابل 3.12 مليار ريال أرباح الربع المماثل من 2020.