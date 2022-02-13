تابعة لـ "داود القابضة" تعتزم الاستحواذ على 62% من "التطبيقات الدولية التجارية"

أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الأحد، عن توقيع الشركة التابعة لها شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، والمملوكة لها بنسبة 100%، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمواج العقارية المحدودة وشركة التطبيق التجاري الأول التجارية (البائعين)، بشأن الاستحواذ على نسبة 62% من أسهم شركة التطبيقات الدولية التجارية (الاستحواذ المحتمل).

وتقوم شركة التطبيقات الدولية التجارية بتطوير وتشغيل منصة الدانوب أونلاين للتسوق عبر الإنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية لكل من علامتي بن داود والدانوب، بالإضافة إلى إدارة كافة خدمات منصة التسوق عبر الإنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان لتداول السعودية.

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وتعتبر عملية الاستحواذ المحتملة متوافقة مع أهداف شركة بن داود القابضة في تعزيز مكانتها في التجارة الإلكترونية متعددة القنوات، ومن المتوقع أن يكون للاستحواذ المحتمل أثر مالي إيجابي لشركة بن داود القابضة ومساهميها في حال اتمام الصفقة.

تدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع ولمدة 180 يوماً قابلة للتمديد بموافقة جميع الأطراف.