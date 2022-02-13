.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تابعة لـ "داود القابضة" تعتزم الاستحواذ على 62% من "التطبيقات الدولية التجارية"

  • الخط
شركة بن داود القابضة
شركة بن داود القابضة
سوق السعودية

تابعة لـ "داود القابضة" تعتزم الاستحواذ على 62% من "التطبيقات الدولية التجارية"

وقعت مذكرة تفاهم مدتها 180 يوما

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة بن داود القابضة، اليوم الأحد، عن توقيع الشركة التابعة لها شركة مستقبل التجزئة لتقنية المعلومات، والمملوكة لها بنسبة 100%، مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة أمواج العقارية المحدودة وشركة التطبيق التجاري الأول التجارية (البائعين)، بشأن الاستحواذ على نسبة 62% من أسهم شركة التطبيقات الدولية التجارية (الاستحواذ المحتمل).

وتقوم شركة التطبيقات الدولية التجارية بتطوير وتشغيل منصة الدانوب أونلاين للتسوق عبر الإنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية لكل من علامتي بن داود والدانوب، بالإضافة إلى إدارة كافة خدمات منصة التسوق عبر الإنترنت وتطبيقي الهواتف الذكية، وفقا لما ذكرته الشركة في بيان لتداول السعودية.

وتعتبر عملية الاستحواذ المحتملة متوافقة مع أهداف شركة بن داود القابضة في تعزيز مكانتها في التجارة الإلكترونية متعددة القنوات، ومن المتوقع أن يكون للاستحواذ المحتمل أثر مالي إيجابي لشركة بن داود القابضة ومساهميها في حال اتمام الصفقة.

تدخل المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع ولمدة 180 يوماً قابلة للتمديد بموافقة جميع الأطراف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الحب ينتصر على الحرب.. بين ملايين في روسيا وأوكرانيا الحب ينتصر على الحرب.. بين ملايين في روسيا وأوكرانيا
اكتشف المزيد