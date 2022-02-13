تغطية طرح 20% من أسهم "مياه الجوف" في "نمو" 51.56 مرة

أعلنت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب لطرح أسهم شركة مصنع مياه الجوف الصحية في السوق الموازية "نمو" عن إتمام عملية الطرح لعدد 625 ألف سهم تمثل 20% من أسهم الشركة بعد الطرح.

وقالت شركة يقين المالية، في بيان على "تداول السعودية"، إن سعر الطرح يبلغ 35 ريالاً للسهم الواحد، وبلغت نسبة التغطية 51.56 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة خلال فترة الطرح من يوم الأحد 6 فبراير 2022 حتى يوم الخميس 10 فبراير 2022.

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وأضافت شركة يقين المالية بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب، أنها ستقوم بإكمال الإجراءات اللازمة مع مجموعة "تداول السعودية" ومن ثم تحديد موعد إدراج أسهم شركة مصنع مياه الجوف الصحية في السوق الموازية "نمو".

كان النطاق السعري للطرح تراوح بين 35 - 32 ريالا سعوديا للسهم الواحد. وتم تخصيص عدد 625 ألف سهم عادي تمثل نسبة 100% للمستثمرين المؤهلين.