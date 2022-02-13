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"أكوا باور" تحصل على 470 مليون دولار تسهيلات لـ"راويك" المملوكة لها

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أكوا باور مناسبة
شركة أكوا باور
سوق السعودية

"أكوا باور" تحصل على 470 مليون دولار تسهيلات لـ"راويك" المملوكة لها

بفترة استحقاق تبلغ 12.5 سنة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أكوا باور عن تحقيق الإغلاق المالي المبدئي لتسهيلات التمويل الرئيسية بقيمة 470 مليون دولار، مقومة بالدولار الأميركي تم الحصول عليها من البنوك المحلية لصالح شركة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راويك" بفترة استحقاق تبلغ 12.5 سنة بحيث تستحق في عام 2034.

وقالت أكوا باور، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه سيتم استخدام عائدات التمويل من قبل شركتها التابعة رابغ العربية للمياه والكهرباء "راويك" وذلك لتغطية التزامات مالية متعددة، بما في ذلك تكاليف التمويل، والأغراض العامة للشركة والتي تشمل توزيع أرباحها.

وتوقعت استلام مبلغ التمويل قبل نهاية شهر فبراير من العام 2022.

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وأوضحت أن هذه التسهيلات تعتبر إضافة واستكمالاً لتسهيلات إعادة التمويل الرئيسية البالغة 800 مليون دولار والتي تم استلامها في ديسمبر من العام 2021، وتسهيلات إعادة التمويل الرئيسية البالغة 125 مليون دولار والتي تم استلامها في يناير من العام 2022 والمعلن عنهما سابقا.

وأشارت إلى أن عملية التمويل تهدف إلى تحسين هيكلة رأسمال شركة "راويك" وتحقيق الدخل من التدفقات النقدية المستقبلية للشركة ويتوقع أن تؤدي لزيادة في تكاليف التمويل لشركة "راويك".

و"راويك" هي شركة مستقلة لإنتاج المياه والبخار والطاقة تقوم بتوفير هذه المرافق الأساسية بشكل حصري للمصفاة ومجمع البتروكيماويات المتكامل المملوك لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ".

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