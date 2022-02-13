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"التنمية الغذائية" تتحول للخسارة بـ12.3 مليون ريال في الربع الرابع

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شركة التنمية الغذائية
شركة التنمية الغذائية
سوق السعودية

"التنمية الغذائية" تتحول للخسارة بـ12.3 مليون ريال في الربع الرابع

نتيجة انخفاض إجمالي الربح

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة التنمية الغذائية تحولها للخسارة في الربع الرابع من عام 2021 بقيمة 12.36 مليون ريال، قياسا على أرباح 30.38 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، تحولت الشركة للخسارة في الربع الرابع، قياسا على أرباح بقيمة 3.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2021.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن التحول للخسارة في الربع الأخير من 2021 يرجع إلى انخفاض إجمالي الربح بنسبة 18.86% جراء الزيادة الكبيرة في أسعار السلع وانخفاض الدعم الحكومي للأعلاف.

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وأشارت الشركة إلى ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 42% جراء الزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتكاليف النقل ذات الصلة، والزيادة السريعة للقدرة الاستيعابية وارتفاع التكاليف المتعلقة بالموظفين.

كما زادت نفقات المبيعات والنفقات العامة والإدارية، بنسبة 43% إلى 74.8 مليون ريال سعودي مقارنة بالربع نفسه من السنة السابقة جراء التركيز على الاستحواذ على حصة سوقية أكبر، وتوسع شبكة الفروع وعدد موظفي الشركة.

وتكبدت الشركة بعض نفقات ما قبل التشغيل للشركة الفرعية المنشأة حديثًا شركة العلامة الخليجية للوجبات السريعة لتشغيل أعمال الامتياز الخاصة "بوبايز".

وسجلت الشركة صافي أرباح بعد الزكاة والضريبة 31.56 مليون ريال في عام 2021، مقارنة مع 74.41 مليون ريال في العام السابق له، بانخفاض 81.77%.

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