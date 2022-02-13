"صافولا" تشتري 638 ألف سهم من أسهمها بـ 21.4 مليون ريال
بمتوسط 33.59 ريال للسهم
أعلنت مجموعة صافولا، اليوم الأحد، عن إكمال المرحلة الثانية من عملية شراء أسهمها بتاريخ 10 فبراير الجاري، وذلك بشراء الكمية المطلوبة من أسهمها المخصصة لتغطية أسهم الشريحة الثالثة من برنامج أسهم حوافز الموظفين طويل الأجل "البرنامج" وذلك وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة للبرنامج.
وذكرت "صافولا" في بيان على "تداول السعودية"، أن عدد الأسهم التي تم شراؤها في المرحلة الثانية بلغ 637,955 سهماً، ليصل بذلك مجموعة ما تم شراؤه للمرحلة الأولى والثانية عدد 987,031 سهما من أصل 1.2 مليون سهم والذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة غير العادية للمساهمين كحد أعلى لعدد الأسهم محل عملية الشراء.
وأضافت أن فترة الشراء محددة بـ 12 شهراً من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة المنعقدة بتاريخ 28 أبريل 2021.
وقالت إن قيمة الأسهم المشتراه تبلغ نحو 21.43 مليون ريال، بمتوسط سعر شراء للسهم 33.59 ريال.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي المجموعة لاستقطاب الكفاءات والكوادر والاحتفاظ بها وتحفيزها لمزيد من الأداء مما يساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمجموعة صافولا.
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