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"كيمانول" توقع مذكرة تفاهم لتوريد الميثانول للشركة العالمية للصناعات التحويلية

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شركة كيمانول
شعار شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"
سوق السعودية

"كيمانول" توقع مذكرة تفاهم لتوريد الميثانول للشركة العالمية للصناعات التحويلية

واستكشاف فرص التعاون المستقبلية

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، اليوم الأحد، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع الشركة العالمية للصناعات التحويلية لبحث سبل التعاون بين الشركتين من خلال قيام شركة "كيمانول" بتوريد الميثانول للشركة العالمية للصناعات التحويلية، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية بين الطرفين في مجال المنتجات البتروكيميائية.

وذكرت "كيمانول" في بيان على "تداول السعودية"، أن الشركة العالمية للصناعات التحويلية تعد من الشركات التي تستثمر في المنتجات الكيميائية المتخصصة والصناعات التحويلية.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تنتهي في 31 ديسمبر 2022.

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وأشارت إلى أن الصفقة المحتملة قد تنطوي على أطراف ذوي علاقة، وفي تلك الحالة سيتم الإفصاح عن تفاصيل ذلك في وقت لاحق، وسيتم الإعلان عن الأثر المالي عند توقيع الاتفاقية النهائية.

وأوضحت "كيمانول"، أن هذا الإعلان لا يعني بالضرورة أنه سيتم الاتفاق على الصفقة المقترحة بين الطرفين، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية بشأن الصفقة المقترحة في حينه.

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