أبولو ستستثمر 1.4 مليار دولار في الدار العقارية

أعلنت شركة الدار العقارية "الدار" وشركة "أبولو غلوبال مانجمنت" "أبولو"، المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز APO وإحدى أكبر شركات إدارة الاستثمارات البديلة في العالم، عن توقيع اتفاقية تستثمر بموجبها "أبولو" عبر صناديقها وعملائها ما مجموعه 1.4 مليار دولار في رأس المال الاستراتيجي لدعم مبادرات النمو التحولي الخاصة بشركة الدار.

وبحسب بيان للشركتين، اليوم الاثنين، فإن الاتفاقية نصت على استثمار 500 مليون دولار في شراكة تتضمن مجموعة من الأراضي التي تمتلكها الدار العقارية، و500 مليون دولار في سندات دائمة ثانوية صادرة عن شركة الدار للاستثمار العقاري.

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وكذلك استثمار 300 مليون دولار على شكل أسهم ممتازة قابلة للتحويل الإلزامي في شركة الدار للاستثمار العقاري، واستثمار 100 مليون دولار على شكل أسهم عادية في شركة الدار للاستثمار العقاري.

وستتيح الشراكة التي تتضمن مجموعة من الأراضي، والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، لشركة الدار تحقيق قيمة طويلة الأجل تدعم مخزونها الكبير من الأراضي؛ والحفاظ في الوقت ذاته على مرونة تطوير أو بيع قطع الأراضي وفقاً لإستراتيجية التطوير طويلة المدى لشركة الدار.

وكجزء من الاتفاقية، ستستحوذ "أبولو" على حصة أقلية مباشرة في الدار للاستثمار العقاري تم تسعيرها بحسب القيمة الصافية للأصول.

كانت الدار للاستثمار العقاري قد حصلت على تصنيف (Baa1) من وكالة "موديز"، وهو أعلى تصنيف ائتماني يُمنح لشركة غير حكومية في المنطقة.

ويتوقع إتمام الصفقة مع نهاية الربع الأول 2022.

وتأتي الصفقة عقب شراكة استراتيجية تم إرساؤها مع "شركة مبادلة للاستثمار"، بالإضافة إلى مشروع مشترك وطويل الأمد مع شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" والتي ساهم فيها كل من صناديق وعملاء "أبولو" بقيادة استثمار قيمته 2.7 مليار دولار في مشروع عقاري مشترك.