أرباح "اتصالات" الإماراتية ترتفع 3.2% في 2021 إلى 9.3 مليار درهم

أعلنت مجموعة الإمارات للاتصالات، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 3.2% إلى 9.317 مليار درهم في 2021، مقابل صافي أرباح 9.026 مليار درهم في العام السابق.

وذكرت "اتصالات" المدرجة في سوق أبوظبي المالي، اليوم الاثنين، أن نمو الأرباح يعود إلى زيادة الإيرادات الموحدة بنسبة 3.2% إلى 53 مليار ريال في العام الماضي، مقابل 51.7 مليار درهم في 2020.

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ويعزى النمو في الإيرادات إلى زيادة الطلب على اتصال البيانات والخدمات الرقمية، وسط تحسن العمليات الدولية، بالإضافة إلى التحسن المستقر في العمليات المحلية.