أرباح إعمار العقارية ترتفع 80% في 2021 إلى 3.8 مليار درهم

أظهرت البيانات المالية لشركة إعمار العقارية نمو الأرباح السنوية بنسبة 80% في عام 2021 إلى 3.8 مليار درهم، قياسا على 2.109 مليار درهم في عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، أنها سجلت أعلى مبيعات عقارية لها منذ تأسيس الشركة في 1997.

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وارتفعت المبيعات العقارية للشركة إلى 33.76 مليار درهم (9.19 مليار دولار) في 2021، بنمو 209% على أساس سنوي.

وعلى صعيد نتائج الربع الأخير من 2021، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 20% إلى 1.222 مليار درهم، مقابل 1.018 مليار درهم في الربع المماثل من 2020.

وتابعت الشركة: "بدعم من مبيعات العقارات القوية والأداء القوي الذي سجلته إيرادات مراكز التسوق وأعمال التجزئة والضيافة سجلت إعمار في 2021 إيرادات بقيمة 28.27 مليار درهم بزيادة 57% مقارنة مع العام السابق".

وتمتلك شركة إعمار الآن نسبة عالية من المبيعات العقارية المتراكمة من المشاريع قيد الإنجاز والتي تبلغ 46.05 مليار درهم، سيتم احتساب إيراداتها في السنوات القادمة، ما يعكس قوة المركز المالي لشركة إعمار وقدرتها على الحفاظ على الإيرادات العالية والربحية وعوائد المساهمين في المستقبل المنظور، حسب البيان.