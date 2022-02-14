بلومبرغ: بنك أكسس يعتزم شراء الأعمال المصرفية للأفراد التابعة لـ"سيتي" بالهند 

يعتزم بنك اكسس إبرام صفقة لشراء الأعمال المصرفية للأفراد التابعة لسيتي غروب Citigroup في الهند بنحو 2.5 مليار دولار، بحسب مصادر مطلعة لوكالة بلومبرغ.

وأضافت المصادر، أنه سيتم الإعلان الرسمي عن الصفقة في الأسابيع القليلة المقبلة، وهي مشروطة بموافقة بنك الاحتياطي الهندي.

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وسيحتاج بنك اكسس، في حال إتمام الصفقة، إلى حوالي 6 أشهر لدمج أعماله في الهند مع الأعمال المصرفية لـCitigroup، بحسب ما ذكرته المصادر.

وبنهاية العام الماضي، قال بنك الاتحاد الفلبيني، إنه سيقوم بشراء أصول سيتي غروب للتجزئة المصرفية في البلاد، مقابل مبلغ نقدي بالإضافة إلى علاوة قدرها 45.3 مليار بيزو (904 ملايين دولار أميركي).

وقالت مجموعة سيتي غروب والمقرض الفلبيني في بيانات منفصلة، إن الصفقة تشمل بطاقات الائتمان المحلية للمجموعة المصرفية الأميركية، والإقراض غير المضمون، وأعمال الودائع والاستثمار، وكذلك شركة الخدمات المالية ووساطة التأمين. وأضافت البيانات أنه من المتوقع انتقال حوالي 1750 موظفاً إلى المالك الجديد. ومن المتوقع أيضاً أن تنتهي الصفقة في النصف الثاني من عام 2022.