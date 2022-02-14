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بنك المشرق الإماراتي يستخدم أداة شركة ذيتاراي الإسرائيلية لرصد الجرائم المالية

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بنك المشرق الإماراتي يستخدم أداة شركة ذيتاراي الإسرائيلية لرصد الجرائم المالية

طورتها شركة ذيتاراي للأمن السيبراني

دبي – رويترز

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قالت شركة ذيتاراي الإسرائيلية وبنك المشرق الإماراتي اليوم الاثنين، إن البنك سيستخدم أداة لمراقبة التعاملات طورتها شركة ذيتاراي للأمن السيبراني من أجل رصد الجرائم المالية.

ولم يكشف عن حجم الصفقة.

وقال بنك المشرق، الذي سبق أن دفع ملايين الدولارات للولايات المتحدة بسبب انتهاك عقوبات، إن تكنولوجيا ذيتاراي تمكن البنوك من إحباط مخاطر الجرائم المالية بفاعلية في فضاء المدفوعات عبر الحدود الذي يتزايد تعقيدا.

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وشددت الإمارات القواعد المنظمة للعمل المصرفي والمالي في السنوات الأخيرة لتبديد تصور بأنها بؤرة لأعمال مالية غير قانونية، فحثت البنوك على زيادة إجراءات مكافحة غسل الأموال.

وقالت ذيتاراي، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في رصد المخاطر المالية على الإنترنت مثل غسل الأموال والاحتيال المصرفي، إن بنك المشرق هو أول عميل إماراتي لها. وكانت الإمارات وإسرائيل أقامتا علاقات رسمية في عام 2020.

ووافق بنك المشرق العام الماضي على دفع 100 مليون دولار كغرامات لإنهاء تحقيق أجرته الحكومة الأميركية بشأن انتهاك عقوبات على إجراء معاملات مع السودان.

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