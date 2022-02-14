تراجع أرباح شعاع كابيتال 68% في 2021 إلى 40 مليون درهم

تراجع صافي أرباح شعاع كابيتال بنسبة 68% على أساس سنوي في عام 2021 إلى 40 مليون درهم، قياسا على 125 مليون درهم في عام 2020.

وأوضحت الشركة في بيان، اليوم الاثنين، أن صافي الأرباح قبل احتساب مخصصات غير مكررة يبلغ 229 مليون درهم في 2021.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 11% في العام الماضي، إلى 394 مليون درهم.

وارتفع صافي إيرادات الرسوم والعمولات بنسبة 21% على أساس سنوي ليصل إلى 265 مليون درهم في عام 2021.

وبقيت المصاريف تحت السيطرة مع ارتفاع النفقات التشغيلية بنسبة 6% على أساس سنوي إلى 315 مليون درهم، وذلك نتيجةً للتوظيف الاستراتيجي المستهدف عبر جميع أعمال الشركة.

وحسب البيان، تواصل "شعاع" اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز ميزانيتها العمومية؛ فتخارجت بالكامل تقريباً من وحدة الأصول غير الجوهرية، والتي تم تشكيلها عقب اندماجها مع مجموعة أبوظبي المالية في أغسطس 2019.

واستفادت الشركة من النتائج القوية لعام 2021 لإجراء إعادة هيكلة استباقية لمحفظة قديمة غير سائلة واستيعاب مخصصات غير متكررة خلال هذا العام. ولن تفيد هذه الإجراءات في حماية الأرباح المستقبلية للمجموعة فحسب، بل ستساعدها أيضاً في التركيز بشكل أكبر على مجالات النمو الرئيسية، والاستثمار وفقاً لمعاييرها المعززة على صعيد حدود المخاطر وتخصيص رأس المال، وفق البيان.

وواصلت "شعاع" خلال العام توسيع نطاق قدراتها بشكل كبير وتعزيز عروضها المقدمة للعملاء. وتضمن ذلك تعيين فرق عمل جديدة عالمية المستوى للاستثمار العقاري وتغطية العملاء، مما أدى إلى زيادة عدد الموظفين الأساسيين بنسبة 33%.

في قطاع العقارات، سيؤدي تعيين الرئيس التنفيذي الجديد لقطاع العقارات إلى توسيع حضور المجموعة في مناطق جغرافية مختلفة.

وواصلت "شعاع" الارتكاز على استراتيجيتها الاستثمارية الناجحة في سوق العقارات البريطانية مع وضع خطط لاستكمال وتسليم مشاريع عقارية في لندن تصل قيمتها إلى ملياري جنيه إسترليني عن طريق شركتها التابعة "نورث أيكر".

وتواصل الشركة العمل لاستكمال مشروعيها الرئيسيين في وسط لندن "1 بالاس ستريت" و"ذا برودواي"، حيث من المتوقع تسليم كليهما خلال الربع الثاني من عام 2022.

علاوةً على ذلك، ستسلم المجموعة محفظة أصول بقيمة 6.5 مليار دولار أميركي إلى مالكيها مطلع عام 2023 بعد فترة ناجحة في إدارة وخلق القيمة لهذه الأصول.

وفي قطاع إدارة الأصول، حققت المجموعة أداء قوياً في الأسواق العامة من خلال صندوقها الرئيسي "جولديلوكس"، والذي استمر في الاستفادة من ميزانيته العمومية القوية وسيولته المحسنة لتحديد فرص الاستثمار التي تركز على القيمة الجوهرية العالية واستراتيجيات التحول الخاصة بالشركات.

وقادت "شعاع" واستثمرت وعقدت صفقات تزيد قيمتها على 500 مليون دولار في عام 2021.

وتضمنت هذه الصفقات شراء ديون مجموعة ستانفورد مارين مقابل 1.13 مليار درهم (308 ملايين دولار)، وساهم ذلك في الحفاظ على 1800وظيفة وتسجيل صادرات سفن بقيمة ملايين الدولارات.