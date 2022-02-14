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طيران الجزيرة تتحول للربحية بـ 7 ملايين دينار في 2021

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طيران الجزيرة
طيران الجزيرة
بورصة الكويت

طيران الجزيرة تتحول للربحية بـ 7 ملايين دينار في 2021

نمت أرباح الشركة بنسبة 165% في الربع الأخير

دبي - العربية.نت

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حققت شركة طيران الجزيرة الكويتية أرباحا صافية بلغت نحو 7 ملايين دينار خلال العام الماضي مقارنة مع خسائر تجاوزت 26 مليون دينار خلال عام 2020.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، نمت أرباح الشركة بنسبة 165% إلى 7 ملايين دينار.

ودعم هذه الأرباح ارتفاع عدد المسافرين خلال العام بنسبة 48.2% ليبلغ مليون مسافر، وكذلك الزيادة في معدّل الحمولة بنسبة 3.9% ليبلغ 66.8%، والزيادة في متوسط العائد على المقعد بنسبة 28.6% ليبلغ 73.9 ديناراً.

في هذا السياق، أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 32 فلسا للسهم عن عام 2021 .

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