طيران الجزيرة تتحول للربحية بـ 7 ملايين دينار في 2021

حققت شركة طيران الجزيرة الكويتية أرباحا صافية بلغت نحو 7 ملايين دينار خلال العام الماضي مقارنة مع خسائر تجاوزت 26 مليون دينار خلال عام 2020.

وخلال الربع الأخير من العام الماضي، نمت أرباح الشركة بنسبة 165% إلى 7 ملايين دينار.

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ودعم هذه الأرباح ارتفاع عدد المسافرين خلال العام بنسبة 48.2% ليبلغ مليون مسافر، وكذلك الزيادة في معدّل الحمولة بنسبة 3.9% ليبلغ 66.8%، والزيادة في متوسط العائد على المقعد بنسبة 28.6% ليبلغ 73.9 ديناراً.

في هذا السياق، أوصى مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 32 فلسا للسهم عن عام 2021 .