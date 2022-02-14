لومبارد أودير للعربية: هذه المعادن ستكون مربحة للمستثمرين
رضوان المغراوي: التضخم سيعود إلى حالة اعتيادية بعد استئناف النشاط الطبيعي للمصانع
أكد رضوان المغراوي المدير التنفيذي لبنك لومبارد أودير Lombard Odier الشرق الأوسط، أن زيادة الطلب على السلع الأساسية إثر نمو الاقتصاد العالمي، قد ساهم برفع أسعار الطاقة والمعادن بشكل أسرع من الأصول الأخرى.
وأضاف المغراوي في مقابلة مع "العربية" أن الاستثمارات الحكومية في البنى التحتية ستدعم الطلب على المعادن، موصيا بالاستثمار في محافظ تستهدف "النحاس" و"الزنك" والألمنيوم مع التحول للصناعات النظيفة، وانتعاش صناعة السيارات الكهربائية.
وأشار إلى تأثير التوترات الجيوسياسية، التي رفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي، متوقعا أن يعود التضخم إلى مستويات اعتيادية مع عودة النشاط الصناعي إلى طبيعته في المرحلة المقبلة.
اعتبر المغراوي حالة عدم اليقين وسط توتر الأوضاع بين روسيا وأوكرانيا، بأنها عززت أيضا مكاسب النفط والغاز الطبيعي.
كما أشار إلى أن الاستثمارات الحكومية المخطط لها في البنى التحتية ستدعم الطلب على المعادن لمواكبة أنماط البناء والصناعة.
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