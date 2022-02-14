"الياه سات" تحصل على أمر بـ909.5 مليون درهم لتقديم خدمات لحكومة الإمارات

أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية "الياه سات"، اليوم الاثنين، عن حصول ذراعها الحكومية "الياه سات للخدمات الحكومية"YGS على أمر تكليف بقيمة 909.5 مليون درهم (247.5 مليون دولار).

وستقوم الشركة بموجب هذا التكليف بتزويد حكومة دولة الإمارات بخدمات مُدارة محسنة للارتقاء بقدراتها في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

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وتغطي الاتفاقية خدمات التشغيل والصيانة المقدمة سابقاً، وستعمل أيضاً على دعم إدارة التكنولوجيا، بدءاً من يناير 2022 وحتى نهاية عام 2026، نقلاً عن وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتقدم "الياه سات" خدمات التشغيل والصيانة منذ عام 2011 لقمريها الصناعيين الأولين، "الياه 1" و"الياه 2"، واللذين يشكلان جزءاً من اتفاقية إضافة سعات فضائية جديدة لمدة 15 عاماً مع حكومة الإمارات.

وفي عام 2021، تم تكليف الياه سات باجراء دراسة مفصلة للتقيم والتوصية بتصنيع قمرين صناعيين جديدين هما "الياه 4" و"الياه 5"، لإطلاقهما في عام 2026.

ويشكل أمر التكليف أيضاً إضافة مهمة للإيرادات المستقبلية المتعاقد عليها للمجموعة والتي تبلغ قيمتها حالياً نحو 8.4 مليار درهم إماراتي (2.3 مليار دولار).

ويعزز أمر التكليف هذا أيضاً الإيرادات المستقبلية لمجموعة الياه سات عبر توفير رؤية أوضح للآفاق المالية طويلة الأجل للمجموعة".