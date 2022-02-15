أرباح أسمنت اليمامة تتراجع 60% في 2021 إلى 161 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت اليمامة، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 60.4% في 2021، إلى 160.6 مليون ريال، مقارنة بنحو 405.5 مليون ريال أرباحها في 2020.

وقالت أسمنت اليمامة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق يعود إلى انخفاض قيمة المبيعات، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

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تراجعت مبيعات الشركة بنسبة 23% إلى 735.8 مليون ريال في 2021، مقابل 956 مليون ريال في 2020.

ووفقاً لحسابات "العربية.نت" حققت أسمنت اليمامة خسائر نحو 11.92 مليون ريال في الربع الرابع من 2021، مقابل أرباح نحو 135.4 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

على صعيد فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2021، كانت النتائج قد أظهرت انخفاض الأرباح بنسبة 36.13% إلى 172.52 مليون ريال، قياسا على 270.11 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2020.