أرباح أمانات القابضة تقفز 28 مرة في 2021 إلى 280.8 مليون درهم

أعلنت شركة أمانات القابضة، اليوم الثلاثاء، عن نتائجها المالية الموحدة عن السنة المالية 2021 المنتهية في 31 ديسمبر 2021.

وقالت الشركة في بيان إن إجمالي الدخل تضاعف بنحو خمس مرات ليبلغ 367.0 مليون درهم مقابل 70.6 مليون درهم خلال العام السابق.

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وانعكس إجمالي الدخل القوي على صافي أرباح أمانات، حيث سجلت الشركة صافي ربح قياسي بلغ 280.8 مليون درهم ونتج عن ذلك نمو صافي الربح 28 ضعف لتحقق أعلى مستوياته خلال عام 2021 مقابل 10.1 مليون درهم في العام السابق.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 150 مليون درهم عن السنة المالية 2021، وهي أعلى أرباح يوصي المجلس بتوزيعها، علماً بأن المجلس سيتقدم للحصول على موافقة مساهمي الشركة خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل.

وقالت الشركة إنها نفذت أربع صفقات ناجحة بقيمة إجمالية 1.7 مليار درهم وهو ما يعكس قدرة أمانات على تحقيق أولوياتها الاستراتيجية.