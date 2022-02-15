أوبر تتجه نحو قبول الدفع عبر "بيتكوين".. "نهج تسلا" يؤجل الخطة

قال دارا خسروشاهي، الرئيس التنفيذي لشركة أوبر، في مقابلة مع وكالة بلومبرغ، إن الشركة لديها مناقشات داخلية مستمرة حول العملات المشفرة.

وكشف الرئيس التنفيذي أن منصة أوبر تعتزم قبول عملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في مرحلة ما في المستقبل، مقابل رحلات التوصيل. مع ذلك، فإن الشركة تتخذ نفس النهج مثل شركة تسلا من خلال انتظار التغييرات التي قد تخفض رسوم المعاملات وتجعلها أكثر صداقة للبيئة.

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وقال خسروشاهي إن الوقت الآن "ليس مناسبًا لذلك". ويبدو أن الرسوم العالية والآثار البيئية السلبية لتعدين العملات المشفرة من بين الأسباب وراء عدم قبول المنصة بعد البيتكوين.

وتابع: "أعتقد أنك قد ترانا نميل نحو العملات المشفرة أكثر قليلًا كلما أصبحت آلية التبادل أقل تكلفة وأكثر صداقة للبيئة".

يعد تطبيق أوبر واحدًا من أكثر التطبيقات شعبية في العالم، ويتيح للعملاء حجز سيارة أجرة وطلب الطعام عبر الإنترنت، من بين أمور أخرى. وعادة ما تكون أخبار تبني التشفير ذات تأثير إيجابي على السوق، وقد يساعد تبني منصة ضخمة مثل أوبر لعملة بيتكوين وغيرها من العملات المشفرة في صعود سعرها بشكل كبير، وفق ما أشارت إليه "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وإذا دخلت أوبر مجال العملات المشفرة، فإنها تنضم إلى عدد من الشركات التي تقبلها، وأبرزها مايكروسوفت وويكيبيديا و AT&T. مع ذلك، كانت الشركات الكبرى الأخرى أكثر ترددًا، وتعرضت العملات المشفرة إلى جانب المنتجات ذات الصلة مثل NFT لانتقادات بسبب استخدام كميات هائلة من الطاقة المتولدة جزئيًا عن طريق حرق الوقود الأحفوري.

اكتسب اعتماد التشفير خلال العام الماضي الكثير من القوة، ويمثل قبول السلفادور لعملة بيتكوين كعملة قانونية واحدا من تلك الأمثلة.

كما بدأت شركة AMC منذ بضعة أشهر بقبول المدفوعات عبر العديد من العملات المشفرة مثل بيتكوين و Ethereum و Dogecoin، مع نيتها إضافة Shiba أيضا إلى المنصة قريبا.

ويقبل تاجر التجزئة Newegg منذ فترة الدفع بالعملات المشفرة الأكثر شعبية، كما وسع خيارات الدفع في الفترة اللاحقة لتشمل عملة Shiba.

وصل سعر بيتكوين إلى نحو 44 ألف دولار، بارتفاع بنسبة 7%. وأظهرت العملة المشفرة قبل عدة أيام بعض الزخم الصعودي القوي. ولكن السعر تراجع مرة أخرى بعد العديد من الأخبار السياسية والاقتصادية.

ومن غير الواضح في الوقت الحالي ما إذا كان هذا التراجع يمثل انتكاسة طفيفة بالنسبة للعملة المشفرة، وقد تستأنف انتعاشها قريبًا، أم أن هذه الانتكاسة قد تؤدي إلى هبوط السعر إلى مستوى أدنى.