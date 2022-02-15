إيرادات فرتيغلوب الفصلية تقفز 138% إلى 1.18 مليار دولار

ارتفعت إيرادات شركة فرتيغلوب، المسجلة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، خلال الربع الرابع من عام 2021 بنسبة 138% لتصل إلى 1.18 مليار دولار كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 347% لتصل إلى 648 مليون دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 وفقا للنتائج المالية الصادرة عن الشركة.

و ارتفعت التدفقات النقدية الحرة من 154 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2020 لتصل إلى 647 مليون دولار في الربع الرابع من عام 2021.

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وبالنسبة للسنة الكاملة ارتفعت الإيرادات بنسبة 113% لتصل إلى 3.31 مليار دولار كما ارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 242% لتصل إلى 1.55 مليار دولار وارتفعت التدفقات النقدية الحرة 162% لتصل إلى 1.18 مليار دولار .

وبلغ صافي الدخل المعدل 737 مليون دولار في عام 2021 مقارنة بصافي الدخل المعدل البالغ 66 مليون دولار في عام 2020 فيما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح للنصف الثاني من عام 2021 بقيمة 0.15 درهم للسهم الواحد "حوالي 340 مليون دولار" مستحقة الدفع في أبريل 2022، حيث جاءت أعلى من التوجيه السابق الذي تخطى 240 مليون دولار وذلك بفضل التدفقات النقدية الحرة الجيدة والميزانية القوية.

وتحظى شركة فيرتيجلوب بانتشار إقليمي متنوع من خلال امتلاكها أربعة مرافق إنتاج عالمية المستوى في ثلاث دول، وهي مصر والجزائر والإمارات العربية المتحدة. وتتمتع الشركة بروافع نمو قوية غير قائمة على الناتج المحلي الإجمالي، حيث تستفيد من مجموعة فريدة من المقومات بما فيها المواقع الاستراتيجية والوضع التنافسي منخفض التكلفة، مما يدعم توليد تدفقات نقدية حرة قوية وتحقيق أرباح مرتفعة.

وتتمتع شركة فيرتيجلوب بمكانة رائدة في تجارة الأمونيا ومن السبّاقين في مجال الأمونيا النظيفة والتي تمكنهامن الاستفادة من التحول العالمي إلى اقتصاد الهيدروجين، حيث أصبحت الأمونيا واحدة من أكثر المنتجات الواعدة لتمكين تحول الطاقة وتستفيد الشركة حاليًا من إنتاجها الحالي للأمونيا، والبنية التحتية للتوزيع، والوصول إلى موارد الرياح والطاقة الشمسية الجذابة والوفيرة لتوليد الطاقة المتجددة.

وقال أحمد الحوشي، الرئيس التنفيذي لشركة فيرتيجلوب إن شركة فرتيغلوب حققت مجموعة قوية من النتائج في الربع الرابع من عام 2021 مدعومة في ذلك بمكانتها العالمية الفريدة وديناميكيات الصناعة الداعمة، مما زاد من تعزيز إمكانات النمو القوية لدينا. نظرا إلى تحقيق تدفقات نقدية حرة قوية في النصف الثاني من عام 2021 والتزامنا بتوزيع الارباح للمساهمين، يسعدنا أن نعلن عن أول توزيع للأرباح بعد الاكتتاب العام الاولي بقيمة 340 مليون دولار، بما يتجاوز توجيهاتنا السابقة.. ونحظى حالياً بسجل طلبات قوي في الربع الثاني من عام 2022، ونتوقع أن يكون النصف الأول من عام 2022 قويًا، مدفوعًا بالطلب القوي في أسواقنا النهائية للأمونيا ووضعنا التنافسي العالمي.