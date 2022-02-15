تعليق تداول سهم "زين السعودية" للإعلان عن حدث جوهري

أعلنت تداول السعودية تعليق تداول سهم شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، في السوق اليوم الثلاثاء وذلك حتى نهاية جلسة التداول، بناءً على طلب الشركة وفقاً لأحكام قواعد الإدراج وإجراءات تعليق تداول الأوراق المالية المدرجة.

وذكرت "تداول السعودية"، أن ذلك تمهيداً للإعلان عن حدث جوهري، على أن يستأنف تداول السهم غدا الأربعاء.

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ومطلع شهر فبراير الجاري أعلنت "زين السعودية" أنه وبالشراكة مع PlayHera وZain eSports تأسيس شركة PLAYHERA MENA (بلاي هيرا الشرق الأوسط وشمال أفريقيا)، باستثمارات تصل إلى 375 مليون ريال على مدى السنوات الخمس المقبلة، وتعد الأولى من نوعها في المنطقة، حيث جرى الإعلان عنها خلال فعاليات مؤتمر LEAP العالمي التقني في العاصمة الرياض.

وفي نهاية يناير 2022، أعلنت "زين السعودية"، تراجع صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة، في 2021، بنسبة 17.69% في العام 2021، إلى 214 مليون ريال، مقابل 260 مليون ريال أرباح العام 2020.

وارتفعت أرباح الشركة في الربع الرابع من 2021، بنسبة 98%، إلى 71.1 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الانخفاض في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكلفة الإيرادات بنسبة 22%، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 10.28%؛ وجاءت هذه الزيادة في التكلفة نتيجة عكس بعض المخصصات خلال العام 2020 بمبلغ 484 مليون ريال.

كانت الإيرادات مستقرة على الرغم من الأثر التراكمي لجائحة كورونا، والذي أدى إلى انخفاض عدد الزوار لأداء العمرة. وقد تم تعويض هذا الانخفاض بالنمو في إيرادات قطاع الأعمال وخدمات الجيل الخامس.

وأوضحت الشركة أنها تمكنت من تقليص التأثير السلبي على صافي الربح عبر تخفيض المصاريف التشغيلية بمبلغ 247 مليون ريال.