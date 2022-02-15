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داماك العقارية تودع سوق دبي بعد استحواذ إلزامي من ميبل

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داماك العقارية
داماك العقارية
سوق دبي

داماك العقارية تودع سوق دبي بعد استحواذ إلزامي من ميبل

داماك تسجل خسائر سنوية بـ 530 مليون درهم في 2021

دبي - العربية.نت

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ودعت سوق دبي المالي أسهم شركة داماك العقارية أمس الاثنين، وذلك بعد انتهاء مدة الإخطار للاستحواذ الإلزامي على جميع أسهم الشركة من قبل شركة ميبل إنفست.

وكانت ميبل إنفست قد ذكرت يوم أمس أنها ستقوم بإعادة تسجيل جميع الأسهم المتبقية لداماك العقارية باسم ميبل إنفست وتسوية أي مقابل نقدي مستحق للمساهمين من خلال طرق الدفع ذات الصلة.

من جهة أخرى، قلصت الشركة من خسائرها السنوية بـ 18% لتصل بنهاية العام إلى 530 مليون درهم، إلا أن مبيعاتها المحجوزة قفزت بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 7.8 مليار درهم.

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