سامسونغ الأكثر تسجيلا للاختراعات 2021.. ثورة في هواتفها القادمة

سجلت شركة سامسونغ نحو 90,416 براءة اختراع حول العالم منها 6,366 براءة اختراع في الولايات المتحدة، لتكون بذلك الشركة الأكثر تسجيلاً لبراءات الاختراع في عام 2021 متفوقة على العديد من الشركات الكبرى.

وأظهرت بعض تسريبات براءات اختراع شركة سامسونغ، تناولتها المواقع التكنولوجية المتخصصة، هاتفا جديدا لسامسونغ، قابلا للطي أكثر من مرة مع احتوائه على قلم للكتابة مثل سلسلة نوت.

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وتشير بعض التسريبات، التي اطلعت عليها "العربية.نت" أن الهاتف على نفس طراز هاتف سامسونغ فولد المكون من جزأين قابلين للطي، وعند فتحهما يشكلان معا جزءا واحدا بشاشة كبيرة، لكن براءة الاختراع الحديثة التي جرى تسجيلها، تتمثل في هاتف يتكون من 3 قطع ويمكن أن يتم فتح تلك القطع الثلاثة معا لتكوّن جزءا واحدا، وبذلك يوفر هذا الاختراع حجم شاشة لهاتف غير متوفر حاليا لدى أي من الشركات.

أما براءة الاختراع الثورية التي سجلتها سامسونغ، تتعلق بآلية جديدة لشحن الهواتف المحمولة، عن طريق الهواء، وليس اللمس، إذ يمكن لأداة أن تولد شحنات في الهواء وتستطيع من خلالها الوصول للهاتف.

وارتفعت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونغ إلكترونيكس بنسبة 53.3% في الربع الأخير من عام 2021 مدفوعة بمبيعات سنوية قياسية.

وقالت أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم إن أرباحها التشغيلية ارتفعت إلى 13.87 تريليون وون (11.55 مليار دولار) في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر في عام 2021، ارتفاعاً من 9 تريليونات وون في نفس الربع من العام السابق.

وأضاف عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي في بيان إن الشركة حققت "مبيعات قياسية بفضل المنتجات التنافسية، على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين"، مشيرة إلى الطلب القوي على مبيعات الهواتف الذكية المتميزة، وفقاً لما ذكرته "AFP"، واطلعت عليه "العربية.نت".