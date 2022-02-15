واتساب تختبر ميزات جديدة.. تحرير الفيديو ودردشة المجتمعات

تختبر واتساب المملوكة لشركة ميتا العديد من الميزات عبر أنظمة أندرويد و iOS والويب وسطح المكتب. وهناك ميزات جديدة وقادمة مثل المجتمعات ومنتقي الوسائط المعاد تصميمه والتغييرات المرئية والمزيد.

ولا تزال بعض هذه الميزات قيد التطوير منذ العام الماضي، ولم يتم إصدارها رسميًا بعد. ولكن من المتوقع أن يبدأ تطبيق واتساب بطرح هذه الميزات قريبا.

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وترددت شائعات عن المجتمعات عبر واتساب لبعض الوقت. وتجمع هذه الميزة الجديدة بشكل أساسي مجموعات المنصة الخاصة بك معًا في مكان واحد.

وإذا كانت لديك مجموعات متعددة ولكن متشابهة وتحتاج إلى التواصل معها جميعًا مرة واحدة، فإن ميزة المجتمعات تتيح لك القيام بذلك. وتتمكن من إرسال إعلانات إلى جميع المجموعات ضمن مجتمع واحد، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وتمثل مجتمعات واتساب المكان المثالي حيث يكون لدى مسؤولي المجموعة سيطرة أكبر على المجموعات عبر المنصة.

ويحصل المجتمع على اسم ووصف مثل الدردشة الجماعية الشائعة، وبعد كتابة الاسم ووصف المجتمع، يمكن للمستخدم اختيار ربط ما يصل إلى 10 مجموعات في المجتمع.

كما تختبر واتساب منتقي وسائط جديدًا يسهل إرسال وسائط متعددة بعد التقاط صورة عبر التطبيق. وتعرض الميزة الجديدة قسم الأخيرة وقسم المعرض.

ويتم عرض جميع الصور ومقاطع الفيديو وملفات GIF الحديثة من معرض الصور الخاص بك ضمن قسم الأخيرة، بينما يعرض قسم المعرض كل المحتوى. ويظهر منتقي الوسائط الجديد عند التقاط صورة من الكاميرا داخل التطبيق.

وتعرض المنصة حاليا الخلفية العامة عند إجراء مكالمات صوتية عبر التطبيق. ولكن تختبر الآن إمكانية إظهار خلفية الدردشة الخاصة بك عند إجراء مكالمات صوتية عبر التطبيق. وبالرغم من أن هذا تحديث صغير. ولكن قد يؤدي إلى تغيير مرئي في التطبيق.

وقد تضيف المنصة قريبًا قلمين جديدين كأدوات رسم لتحرير الصور ومقاطع الفيديو عبر التطبيق. ويكون لديك بهذه الحالة المزيد من خيارات التحرير وإجمالي ثلاثة أقلام. كما أن هناك ميزة تحرير أخرى يمكن أن تظهر قريبًا عبر تطبيق أندرويد، وهي إمكانية تعتيم الصور.