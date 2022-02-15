"العربية للتعهدات الفنية" تفوز بمشروع في جدة قيمته مليار ريال  

أعلنت الشركة العربية للتعهدات الفنية اليوم الثلاثاء، عن فوزها بمزايدة تأجير 40 لوحة إعلانية من نوع شاشات (رقمية) لتركيبها على الجسور والأنفاق بمدينة جدة بإجمالي مليار و160 ألف ريال وذلك لمدة 10 سنوات.

وذكرت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من استراتيجيتها الرامية إلى التوسع في مجال التقنية المعلوماتية وذلك بزيادة عدد اللوحات الرقمية في مختلف مناطق المملكة.

مادة اعلانية

ولفتت إلى أن استغلال الفرص بالدخول في تلك المشروعات، يعزز من وضع الشركة التنافسي وزيادة حصتها في السوق من خلال انتشارها في مدينة جدة مما يؤثر إيجابياً على أداء الشركة مستقبلاً.

يشار إلى أنه من المتوقع أن يزيد إجمالي إيرادات الشركة خلال العام الجاري بنسبة 5%، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على النتائج المالية للشركة.