"إنتل" تستحوذ على "تاور" الإسرائيلية مقابل 5.4 مليار دولار

أفادت شركتا "إنتل" و"تاور سيميكوندكتور"، اليوم الثلاثاء، بأن "إنتل" ستشتري شركة صناعة الرقائق الإسرائيلية مقابل 5.4 مليار دولار، ما يتيح لـ"إنتل" الوصول إلى مزيد من المنتجات المتخصصة ويعزز وضعها للاستفادة من زيادة الطلب على أشباه الموصلات.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ستدفع "إنتل" 53 دولارا للسهم في "تاور"، المتخصصة في إنتاج الرقائق المستخدمة في صناعة السيارات وأدوات الاستشعار الطبية وإدارة الطاقة، مقارنة مع سعر الإغلاق في سوق "ناسداك" أمس عند 33.13 دولار.

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وقفز سهم "تاور" في تل أبيب 40% اليوم، فيما ارتفع السهم 48% بعد انتهاء ساعات التداول في ناسداك أمس الاثنين، بعد ظهور الأنباء عن الصفقة المحتملة.

ومن شأن الصفقة تعزيز وجود "إنتل" في ساحة تهيمن عليها شركة (تي.إس.إم.سي) التايوانية، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، في وقت أدى النقص العالمي في أشباه الموصلات إلى تعطيلات في إنتاج كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات.