"زين السعودية" تُقر استحواذ تحالف على البنية التحتية للأبراج بـ 3 مليارات ريال

أعلنت شركة "زين السعودية" عن موافقة مجلس إدارتها على "العروض النهائية" والمقدمة من كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، للاستحواذ على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية" وذلك بعد إكمال الفحوصات النافية للجهالة مع الحصول على الموافقات الداخلية لجميع الأطراف.

وقالت "زين السعودية" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن "العروض النهائية" قدّرت قيمة البنية التحتية لأبراج "زين السعودية“ المكونة من 8069 برجاً بمبلغ 3.026 مليار ريال (807 ملايين دولار).

مادة اعلانية

وأضافت أنه بناء على "العروض النهائية"، يستحوذ كل من صندوق الاستثمارات العامة، والأمير سعود بن فهد بن عبدالعزيز، وشركة سلطان القابضة، على حصص في البنية التحتية لأبراج "زين السعودية" بنسب تبلغ 60% و10% و10% على التوالي بينما ستبقي زين السعودية على ملكية الحصة المتبقية البالغة 20%.

كما شمل العرض النهائي المقدم من صندوق الاستثمارات العامة على حق الشراء للحصة المتبقية لـ"زين السعودية" والبالغة 20% وذلك بمبلغ محدد.

وبموجب شروط "العروض النهائية"، لا تبيع "زين السعودية" سوى هيكل الأبراج فقط، أما كافة المكونات الأخرى من هوائيات الاتصالات اللاسلكية والبرامج والتقنيات والملكيات الفكرية تبقى ملك لـ"زين السعودية".

وستعمل "زين السعودية" مع جميع الأطراف لإتمام عمليات الاستحواذ و الحصول على التراخيص اللازمة، علماً أن "العروض النهائية" تخضع للحصول على موافقات الجهات الرسمية ذات الصلة، وأية شروط أخرى يتم الاتفاق عليها بين الأطراف.