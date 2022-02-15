"سلوشنز" تربح 833 مليون ريال بزيادة 19% في 2021 وتوصي بتوزيع أرباح نقدية 40%

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز"، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 18.66% في 2021، ليصل إلى 833 مليون ريال، مقارنة بأرباح نحو 702 مليون ريال في 2020.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن ارتفاع الأرباح يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بنسبة 20.1% ما يعادل 286 مليون ريال نتيجةً لارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 13.4% ما يعادل 924 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بنسبة 11.7% ما يعادل 638 مليون ريال.

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وتتمثل الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي في ارتفاع خدمات تقنية المعلومات والخدمات التشغيلية المدارة بنسبة 19.9% و خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 13% والخدمات الرقمية بنسبة 7.4%.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021، بإجمالي 475.2 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 118.8 مليون سهم.

وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع 4 ريالات للسهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 40%.

وستكون أحقية توزيعات الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة السنوية للشركة والذي سوف يتم الإعلان عنها لاحقا، وبالمثل تاريخ التوزيع.