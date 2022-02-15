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"شمس" تعدل توصية زيادة رأسمالها عبر طرح حقوق أولوية لـ525 مليون ريال 

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شركة المشروعات السياحية شمس
شركة المشروعات السياحية شمس
سوق السعودية

"شمس" تعدل توصية زيادة رأسمالها عبر طرح حقوق أولوية لـ525 مليون ريال

المقترح السابق كان يستهدف زيادة رأس المال إلى 315 مليونا

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة المشروعات السياحية "شمس" عن تعديل توصية مجلس الادارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق أسهم حقوق أولوية من 315.401 مليون ريال إلى 525.236 مليون.

وذكرت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، أن رأس المال قبل الزيادة يبلغ 52.57 مليون ريال موزعا على 5.26 مليون سهم.

وتبلغ نسبة الزيادة 1000% عبر إصدار 10 أسهم لكل سهم أصلي ليرتفع عدد الأسهم بعد الزيادة إلى 57.82 مليون سهم.

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وقالت الشركة إن سبب زيادة رأس المال بغرض دعم رأس المال العامل وتعزيز الملاءة المالية للشركة وإعادة تأهيل المنتجع الحالي الواقع بالمنطقة الشرقية والدخول في استثمارات بالقطاع السياحي دعما لرؤية المملكة 2030 والتي تهدف إحدى ركائزها إلى زيادة وتطوير مرافق الضيافة والخدمات السياحية الأخرى وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية للهيئة العامة للترفيه.

وبينت الشركة أن عملية زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية تخضع لموافقة الجهات الرسمية وموافقة الجمعية العامة غير العادية للشركة.

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