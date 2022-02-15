"فرانكلين تمبلتون" تدعم تأسيس بنك رقمي جديد في الإمارات  

حصل البنك الرقمي الإماراتي زاند (Zand)، الذي يقود تأسيسه رجل الأعمال محمد العبار، على دعم استثماري من شركة "فرانكلين تمبلتون" Franklin Templeton وعدد من المجموعات الاستثمارية المحلية والدولية.

وسيسعى Zand إلى اغتنام الفرص في التكنولوجيا المالية في قطاعي البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية للشركات في الإمارات.

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يشار إلى أن الإمارات تشهد مشروعات عديدة لتأسيس البنوك الرقمية، آخرها الإعلان عن تأسيس منصة Wio بالشراكة بين ألفا ظبي والقابضة ADQ ومجموعة اتصالات وبنك أبوظبي الأول.

وكان بنك زاند، قال في وقت سابق إنه في المراحل النهائية الخاصة بالحصول على الموافقات التنظيمية من دولة الإمارات لإطلاق خدماته، والذي سيعد حينها أول بنك رقمي في العالم، يقدم خدمات مصرفية رقمية متكاملة للشركات والمؤسسات إلى جانب الأفراد.

وأضاف البنك أنه يهدف لأن يكون مسرعاً اقتصادياً رقمياً، ومنصة لتأسيس جيل أوسع من الخدمات الرقمية في المنطقة.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك محمد العبار، إن دولة الإمارات من أهم المقرات التجارية والمالية والتكنولوجية في المنطقة، وأكثرها تطوراً مما يساعد على توفير البيئة المثالية لإطلاق بنك رقمي رائد في الدولة وخارجها.