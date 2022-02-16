أبل تستعد لإطلاق 3 إصدارات جديدة من أجهزة Mac

بدأت شركة أبل استعداداتها لإطلاق 3 من أجهزة Mac خلال الفترة القادمة، حيث قامت برصد هذه الأجهزة المرتقبة بالفعل.

وظهرت أجهزة أبل القادمة في قاعدة بيانات "EEC" بنماذج رقم A2681 و A2615 وأيضاً A2686، حيث تشير التسريبات إلى أن الإصدار الأول هو جهاز حاسب محمول، فيما الأجهزة الأخرى هي أجهزة حاسب فقط.

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وتشير التوقعات إلى أن الجهاز الأول هو الإصدار الجديد من أجهزة MacBook Air الذي يأتي بتصميم جديد مع جهاز Mac mini الجديد الذي يأتي برقاقة معالج M1 Pro أو M1Max، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم أبل جهاز Mac Pro، بحسب موقع "التقنية بلا حدود".

واعتمدت أبل هاتف iPhone SE Plus 5G وiPad Air في EEC خلال الشهر الماضي، ومن المتوقع أن تعقد الشركة حدثها القادم في 8 مارس المقبل لكشف النقاب عن هذه الإصدارات.

ومن المتوقع أيضاً أن تقدم جهاز MacBook Air بتصميم جديد.

كما تشير التسريبات إلى أن جهاز MacBook Air القادم يضم شريحة M2، ويأتي بحجم شاشة 13 إنش، ومن المقرر أن يتوافق مع لغة التصميم المميزة لأجهزة MacBook Pro 14 و 16.

ومن المتوقع أيضاً أن تقدم الشركة جهاز Mac mini بتصميم جديد، على أن يأتي باثنين من النماذج التي تتضمن معالجات M1 Pro وM1 Max.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن أبل ستقدم جهاز Mac Pro رسمياً في خريف هذا العام خلال حدث WWDC، ومن المتوقع أن يضم الترقية الجديدة من معالجات M1 Pro و M1 Max.