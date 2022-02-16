.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أرباح "بورصة الكويت" الفصلية ترتفع 5% إلى 4.2 مليون دينار

  • الخط
بورصة الكويت

أرباح "بورصة الكويت" الفصلية ترتفع 5% إلى 4.2 مليون دينار

الأرباح السنوية تراجعت بنسبة 38%

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة بورصة الكويت بنسبة 5% لتصل إلى 4.2 مليون دينار. أما سنويا، فبلغت الأرباح 15.9 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة بنسبة 26.3% من 12.6 مليون دينار وذلك بعد استبعاد الأرباح غير المتكررة بقيمة نحو 13.2 مليون دينار، والتي جاءت بعد تحول الاستثمار بالشركة الكويتية للمقاصة من شركة زميلة إلى شركة تابعة ودمج بياناتها المالية في الربع الثالث من عام 2020.

كما أعلنت الشركة عن تسجيل إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 31 مليون دينار خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بنسبة زيادة قدرها 39.7% مقارنة بنفس الفترة من العام 2020، حيث بلغ إجمالي الإيرادات التشغيلية 22.2 مليون دينار، بينما ارتفع صافي الربح التشغيلي ليبلغ 18.5 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 56.5% من 11.8 مليون دينار.

وبلغ إجمالي موجودات بورصة الكويت حوالي 110.4 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، أي بزيادة 6% مقارنة بإجمالي موجوداتها للفترة المقارنة من العام 2020 والبالغ 104.2 مليون دينار. كما ارتفعت حقوق المساهمين العائدة لمساهمي بورصة الكويت بنسبة 14.8% من 52.8 مليون دينار إلى 60.6 مليون دينار للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 .

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 65 فلساً للسهم الواحد على أن يخضع لموافقة الجمعية العمومية والجهات المختصة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بوتين: لا نريد الحرب بل نريد حل لموضوع انضمام أوكرانيا للناتو بوتين: لا نريد الحرب بل نريد حل لموضوع انضمام أوكرانيا للناتو
اكتشف المزيد