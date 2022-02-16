سناب شات على خطى يوتيوب.. يمنح المستخدمين فرصة لجني الأرباح

بدأ تطبيق سناب شات في تطبيق آلية جديدة ستمكن بعض المستخدمين من جني عوائد مالية.

ومثلما يفعل تطبيق يوتيوب، يعتزم تطبيق سناب شات عرض إعلانات بين الفيديوهات التي يعرضها بعض المستخدمين.

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ويعتزم التطبيق حاليا إتاحة هذه الخاصية على مجموعة صغيرة من المستخدمين في الولايات المتحدة، على أن يتم توسيع نطاقها خلال الأشهر المقبلة، وفقا لموقع ذا فيرج.

وقالت الشركة القائمة على سناب شات إنه عندما يتم وضع الإعلان في القصص التي يقوم المشاركون بنشرها، سيتم مشاركتهم في العوائد.

وأضافت أن العوائد يتم احتسابها وفقا لمعادلة تأخذ في الاعتبار مدى مشاركة القصص (الفيديوهات) والتفاعل معها.

وذكرت أن هذه الخاصية ستكون متاحة فقط على سناب ستارز، والتي يتم إتاحتها للمشاركين والشخصيات العامة الذين لديهم عدد كبير من المتابعين.